Website ”Connected Churches” wil Bijbelgetrouwe kerken met Nederlandse vakantieganger verbinden

Waar ga je naar de kerk als je in het buitenland bent en geen Nederlandstalige dienst kunt volgen? Voor veel vakantiegangers, maar ook voor mensen die voor hun werk een tijdje in het buitenland verkeren, een lastige vraag.

De website connectedchurches.nl, die onlangs is gelanceerd, biedt uitkomst. Hier staan adressen van kerken in het buitenland –met name Duitsland– waar „een Bijbelgetrouw geluid klinkt.”

Het idee voor deze site ontstond in de kerkenraad van de gereformeerde gemeente te Apeldoorn, aldus beheerder H. Folmer. „Een ambtsbroeder die regelmatig voor zijn werk in Duitsland komt, vertelde geschrokken te zijn van de geestelijke armoede bij onze oosterburen. Hij vroeg zich af hoe de Bijbelgetrouwe kerken daar ondersteund zouden kunnen worden. Wij kunnen als kerk immers geen evangelisatieproject in Duitsland starten. Door de kerken in het buitenland te bezoeken, kunnen er waardevolle contacten ontstaan. Je hoort weleens dat mensen daar zich bemoedigd voelen door bezoek van Nederlanders met een reformatorische achtergrond.”

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht bood een adressenlijst aan die de basis vormt voor de website connectedchurches.nl. Op de site kan via een kaart gezocht worden naar de kerken die met een icoontje staan aangegeven. Folmer: „Er staan vijftien kerken op de site. We willen dit graag uitbreiden en kunnen daarbij alle hulp gebruiken. Als mensen tijdens hun vakantie of op een andere manier met een kerk in aanraking gekomen zijn, kunnen ze dat via de website melden. Ik wil de site nog uitbreiden met kerken van de Free Presbyterian Church in Schotland en met Strict Baptistgemeenten in Zuid-Engeland, maar daar heb ik nog geen adressen van. Van Frankrijk heb ik ook nog niets.”

Instaan voor een „Bijbelse, reformatorische prediking” in de vermelde kerken kan Folmer niet. „Het is wel ons uitgangspunt om alleen zulke kerken te noemen, maar uiteindelijk moet de kerkganger zelf beslissen of de preek Bijbels is.” De site is gebouwd door de Erdee Media Groep (EMG). Vanaf de website kerktijden.nl/buitenland wordt verwezen naar connectedchurches.nl.