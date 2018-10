Website Bijbel met uitleg gelanceerd

Uitgeverij De Banier in Apeldoorn heeft woensdag een website bij de Bijbel met uitleg (BMU) gelanceerd. Op de site staat al het toelichtende materiaal dat te vinden is in de BMU.

In de BMU, die in 2015 uitkwam, wordt de Bijbel in de Statenvertaling van een toelichting voorzien. Aan de totstandkoming werkten mensen uit zes kerken binnen de gereformeerde gezindte mee. Doel van de uitgave is ervoor te zorgen dat de Bijbel in de Statenvertaling voor jongeren –en ook ouderen– verstaanbaar blijft, zei stuurgroepvoorzitter ds. J. Joppe destijds bij de presentatie ervan.

Op de woensdag gelanceerde website bmuonline.nl zijn inleidingen op de Bijbelboeken, uitleg van de Bijbelteksten, tijdlijnen, landkaarten, schema’s en synoniemen voor moeilijke woorden gemakkelijk terug te vinden. Websitebezoekers kunnen gratis de –door de Gereformeerde Bijbelstichting beschikbaar gestelde– Statenvertaling met kanttekeningen raadplegen. Wie een –gratis– account aanmaakt, krijgt ook de mogelijkheid om de Bijbel parallel in het Engels (King Jamesvertaling) te lezen. Het BMU-materiaal zelf is voor 15 euro per jaar beschikbaar voor gebruikers met een account. Zij kunnen naast de BMU-tekst ook de Verkorte Verklaring van de Engelse predikant Matthew Henry (1662-1714) op de site bestuderen.

„Er is vaak naar een website bij de BMU gevraagd, ook vanuit het onderwijsveld”, aldus Bart Visser, directeur van de Erdee Media Groep, waaronder uitgeverij De Banier valt. „Met de site willen we Gods Woord nog dichter bij mensen brengen, zeker nu we met elkaar steeds meer online zijn. Er is nu een plek op internet waar mensen de Bijbel met uitleg, kanttekeningen en diverse verklaringen kunnen lezen.”