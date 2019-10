Wat je moet zeggen tegen niet-christenen

Met wie heb ik afgelopen maand iets gedeeld van het christelijk geloof? Vertel ik aan niet-christenen weleens over de boodschap van de Bijbel? Dat zijn vragen die elke christen zich regelmatig moet stellen. Het Evangelie is het immers waard om doorgegeven te worden. Als onze naaste het niet hoort van óns, van wie dan wel?

Deze vragen kwamen bij me op bij het lezen van het boek ”Geloof jij dan nog? In gesprek met niet-gelovigen”. De auteur, dr. Hetty Lalleman, is oudtestamenticus. Zij woont in Engeland en is verbonden aan het Spurgeon’s College in Londen.

”Geloof jij dan nog?” is opgebouwd uit veertien compacte hoofdstukken waarin diverse thema’s over het christelijk geloof worden besproken. Voorbeelden zijn: Scheppingsverhaal tegenover wetenschap; Wat is de zin van dit leven?; Is geloven een kwestie van het aanvaarden van dogma’s?

Ook pittige vragen gaat Lalleman niet uit de weg. Zo schreef ze een hoofdstuk over de vraag of religie geweld veroorzaakt, en ook hoofdstuk 5 is uiterst relevant als het gaat over de vraag: Zonde en schuld uit de tijd?

Ervaring in het evangelisatiewerk leert dat de auteur in dit boek thema’s raakt die er echt toe doen. Ze bespreekt diverse vragen die niet-gelovigen stellen als ze kennismaken met het christelijk geloof. Een extra hoofdstuk over de vraag of alle godsdiensten uiteindelijk tot hetzelfde leiden zou in dit boek ook niet hebben misstaan. Dat is ook een gedachte die onder niet-gelovigen wijdverbreid is. ”Geloof jij dan nog?” gaat vooral in op de vragen die leven onder atheïsten. Voor gesprek met bijvoorbeeld moslims is het minder geschikt.

Opstanding

Op de achterflap staat vermeld dat het de passie van de auteur is om relaties op te bouwen met niet-gelovigen. Dat is in het boek duidelijk merkbaar. De korte hoofdstukken bieden geen uitputtende bespreking van de thema’s die ze aansnijdt. Maar ze stellen wel een aantal vragen die tot nadenken stemmen.

Zo worden in een hoofdstuk over de opstanding kort en krachtig enkele argumenten genoemd waarmee duidelijk wordt gemaakt dat het helemaal niet onaannemelijk is om te geloven in de opstanding van Christus. En als geweld in het Oude Testament ter sprake komt, legt de auteur eenvoudig uit dat God boos is over onrecht, Hij kán het niet door de vingers zien. Daarom straft Hij het kwaad.

Lalleman geeft in dit boekje geen antwoord op alle vragen. Dat zegt ze ook eerlijk, en misschien moeten wij dat ook maar doen in gesprek met ongelovigen. De auteur is ook eerlijk over onrecht dat christenen soms doen. Ook dat is een punt waar niet-christenen vaak mee komen. Ze schrijft daarover: „Helaas zijn er in de geschiedenis van het christendom veel fouten gemaakt en hebben mensen in naam van hun geloof anderen bedreigd. Dat is heel erg. Dat kun je niet goedpraten. Verkijk je echter niet op wat mensen doen in naam van het christelijk geloof, maar kijk naar Wie Jezus is. Hij wordt de Vredevorst genoemd (Jesaja 9:5).”

Brede weg

Veel christenen lopen rond met een zeker schuldgevoel. Ze geloven vast en zeker dat er alleen redding is door het zaligmakende geloof in de Heere Jezus Christus. Ze geloven in de realiteit van hemel en hel. Ze geloven ook dat ieder die Christus niet kent, zich bevindt op de brede weg die leidt naar het verderf. En toch lukt het maar minimaal om de boodschap van redding en vrede uit te dragen. ”Geloof jij dan nog?” is een uitnodigend hulpmiddel om dit gesprek aan te gaan.

Aan het einde van haar voorwoord schrijft Lalleman: „Ik hoop dat het christenen aanknopingspunten geeft om met niet-gelovige vrienden, collega’s en familie te praten over het belang van geloof in God. (…) Aan het eind van elk hoofdstuk staan een paar vragen, die willen aanzetten tot een gesprek van gelovigen en niet-gelovigen samen. Bij iemand thuis of bij een van de vele koffieketens. Ideetje?” Dat idee is het uitproberen meer dan waard.

Geloof jij dan nog? In gesprek met niet-gelovigen, Hetty Lalleman; uitg. Ark Media; 91 blz.; € 11,99