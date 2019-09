Wat de kerk in Engeland nodig heeft: het Evangelie

Hoe staat de kerk er in Engeland voor? Over die vraag discussieerden vijf theologen zaterdag op de Ligonier Conference in Londen. „Als je niet gelooft dat de Bijbel écht het Woord van God is, zul je nooit onbeschaamd het Evangelie kunnen brengen.”

Het Verenigd Koninkrijk seculariseert in snel tempo. De meeste Britten weten niet meer wat de Reformatie voor hun land heeft betekend, zegt Michael Reeves, hoogleraar in Oxford. „En ook niet dat ze een Redder nodig hebben.”

Maar wie goed kijkt, ziet dat de Reformatie haar sporen in de Engelse cultuur heeft nagelaten. „Op Piccadilly Circus staat een standbeeld van Lord Shaftesbury, die voor de armen zorgde. Veel wetten in ons land reflecteren nog steeds evangelicale waarden.”

Het is ondertussen niet best gesteld met de Bijbelkennis van de gemiddelde Brit, vindt Jeremy Walker, predikant van een gereformeerde baptistengemeente in Crawley. „Er heerst een totale onwetendheid van de absolute waarheden over God en Christus.”

Wat kunnen christenen daaraan doen? Mez McConnell, kerkplanter in het Schotse Edinburgh, vindt dat christenen „de menigvuldige wijsheid van God” moeten laten zien door het Evangelie verkondigen én door midden in de samenleving te staan. Bijvoorbeeld door in de buurt arme mensen te helpen. „Ik hoor iedere week dat er iemand tot geloof is gekomen. Dat is bemoedigend.”

Inderdaad, het Evangelie is het middel waardoor mensen gered kunnen worden, beaamt Reeves. „Wat we nodig hebben, zijn christenen die in het gezag van de Schrift en de noodzaak van redding door Jezus Christus geloven.”

De Schotse theoloog dr. Sinclair Ferguson onderstreept het belang van de kerk. Het Nieuwe Testament ziet de kerk als een lichaam, maar na de Reformatie is dat beeld steeds „problematischer” geworden, zegt hij. „De samenleving is sterk geïndividualiseerd. Maar toch is dit wat de Bijbel zegt.”

Ook het christelijke gezin kan volgens hem een brug naar de samenleving vormen. „Als mijn kleindochter na schooltijd naar huis gaat, zijn daar haar vader en moeder. Haar klasgenoten leven allemaal in gebroken gezinnen. Een christelijk gezin kan laten zien wat de Bijbel zegt.”

Welke christelijke leerstellingen liggen het meest onder vuur? „Dat de Bijbel voor honderd procent het geïnspireerde Woord van God is”, denkt McConnel. „De Schrift heeft absoluut gezag en de kracht om mensen te redden.”

De kerk gelooft echter niet altijd dat de Bijbel écht het Woord van God is, stelt Walker. „En daardoor kan ze niet onbeschaamd vertellen Wie Christus werkelijk is.”

Volgens Reeves staat vooral het geloof in de Persoon van Christus en Zijn werk onder druk. „Alle andere leerstellingen hebben daarmee te maken. Je kunt de Bijbel heel belangrijk vinden, maar dat vonden de farizeeën ook. Als je Hem loslaat als de kroon van het geloof, ga je verloren.”

Paul Levy, predikant in Londen, weet dat christenen vaak bang zijn voor de reactie van vreemden en vrienden als ze over Christus vertellen. „Het antwoord daarop is niet minder angst, maar meer vreze Gods.”

De tweedaagse Ligonier Conference, die zaterdag werd afgesloten, trok ongeveer 1200 bezoekers. Het was de eerste conferentie van de Amerikaanse organisatie Ligonier Ministries in Europa. „We denken dat we er een vervolg aan zullen geven”, zegt een woordvoerder voorzichtig. „Maar we doen rustig aan. Eerst evalueren.”

Glimlachend: „De mensen moeten niet gaan denken dat de Amerikanen Europa willen veroveren.”

