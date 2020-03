VU start digitale promoties

De faculteit religie en theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft woensdag de eerste digitale promotie gehad. Vrijdag volgt die van drs. J. B. ten Hove in Veenendaal.

„Onze primaire processen gaan in aangepaste vorm ‘gewoon’ door!”, twitterde prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, vice-decaan van de faculteit religie en theologie, donderdag. Hij zit ook de promotieplechtigheid voor van ds. Ten Hove, hervormd predikant in Veenendaal, die vrijdagmorgen zijn proefschrift over Augustinus verdedigt. De plechtigheid is vrijdagmiddag terug te kijken via een link op rd.nl/kerk.

