Het bestuur van het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) heeft maandag een open brief gestuurd aan paus Franciscus.

De bestuursleden geven in de brief aan dat meldingen van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) buiten beeld raken nu de onafhankelijke klachtencommissie is gesloten. De meldingen worden volgens de VPKK „opnieuw behandeld zoals vóór 2011.” De VPKK stuurde de brief in de aanloop naar een conferentie over seksueel misbruik, die donderdag in Rome begint.