Vrije evangelische gemeente Bennekom in voormalige congreshal Jehovah’s Getuigen

De vrije evangelische gemeente in Bennekom komt sinds kort samen in de voormalige congreshal van de Jehovah’s Getuigen in het Gelderse dorp. De vrije evangelischen willen hun nieuwe onderkomen omvormen tot „een multifunctioneel centrum voor en door inwoners van Bennekom”, aldus voorzitter Bert van den Burg.

De Bennekomse gemeente is betrokken bij plannen voor een maatschappelijk project naar het voorbeeld van Hart van Vathorst in Amersfoort. De hal is eigendom van Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, dat ook dat project ontwikkelde. Het is de bedoeling dat elders op het terrein nieuwbouw komt met onder meer een kerkzaal en nevenruimten voor de vrije evangelische gemeente, enkele zorgwoningen, buitenschoolse opvang en een restaurant-dagbestedingsproject voor mensen met een lichte beperking. Met christelijke zorgorganisaties worden gesprekken gevoerd over hun mogelijke aandeel.

De vrije evangelische gemeente hield sinds 1988 haar kerkdiensten in een voormalige kleuterschool. Uitbreiding van dat gebouw bleek voor de in ledental groeiende geloofsgemeenschap niet mogelijk. De gemeente telt 180 leden, 70 zogeheten vrienden en circa 100 kinderen.

De landelijke organisatie van de Jehovah’s Getuigen had de in 1966 gebouwde congreshal tussen 1975 en 2017 in gebruik. Ze stootte het af na uitbreiding van haar tweede congreshal in Swifterbant.