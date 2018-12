Vrienden van Sion Museum in Jeruzalem wekt christenen op Israël te steunen

Christenen dienen Israël te steunen. Dat is de boodschap die het Vrienden van Sion (FoZ) Museum in Jeruzalem de bezoekers wil meegeven. Het in 2015 geopende museum verwelkomde inmiddels ruim 200.000 bezoekers.

Het FoZ Museum bevindt zich in het centrum van het Joodse deel van de stad. Het kostte 100 miljoen dollar, en dat is geen wonder: onroerend goed is peperduur in dit gedeelte van Jeruzalem. Bovendien werd het gebouw gerenoveerd en zijn allerlei technische hoogstandjes toegepast om de boodschap duidelijk over te brengen.

Het museum wil een brug vormen naar historische figuren die een rol speelden in de verbetering van de betrekkingen tussen joden en christenen, of die het Joodse volk hielpen terug te keren naar het land Israël. Het museum probeert bezoekers op te wekken hetzelfde te doen. Joodse belangstellenden kunnen hier horen en zien dat er ook veel christenen zijn die joden hebben geholpen. De verhouding tussen beide groepen was in de afgelopen eeuwen dus niet altijd slecht.

Bezoekers van het museum kunnen kiezen uit een digitale rondleiding in zestien talen. De tour begint in de lobby met een presentatie over het land Israël en een welkomstwoord van de Israëlische staatsman Shimon Peres. Peres was hoofd van het internationale bestuur van het museum tot aan zijn overlijden in 2016.

Reuzenstappen

Met reuzenstappen gaat de bezoeker door de geschiedenis, te beginnen met aartsvader Abraham tot en met de verwoesting van de tempel. Dan volgt weer een stap terug naar Ezechiël, die profeteerde dat de dorre doodsbeenderen in een dal weer tot leven zouden komen. De link wordt gelegd met het moderne Israël.

Na deze introductie zet het museum de schijnwerpers op niet-Joden die Joden hebben geholpen terug te keren naar het land of ze op andere manieren hebben geholpen. We horen onder meer over Harry Truman, Winston Churchill, Oskar Schindler, Raoul Wallenberg, de Ten Boomfamilie en vele anderen. Speciale aandacht is er voor wie gedroomd hebben over de terugkeer van het Joodse volk en hen die Joden hebben geholpen in de Holocaust. De tour wordt afgesloten met een driedimensionale presentatie die de kijkers oproept in de voetsporen te treden van de personen die ze zijn tegengekomen.

Initiatiefnemer van het museum is dr. Michael Evans. Sinds de opening verwelkomde het ruim 200.000 bezoekers, onder wie 127 diplomaten, 64 ambassadeurs en verschillende presidenten en premiers. Het museum vraagt niet uit welke landen belangstellenden komen, maar veel gehoorde talen zijn Engels, Hebreeuws, Spaans, Portugees en Russisch.