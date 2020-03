Voormalige synagoge Zaandam herkenbaarder

De voormalige synagoge in Zaandam is weer een stukje dichter bij zijn oorspronkelijke bestemming, meldt ds. Sjaak Visser. „De vrouwengalerij en de plaats waar de Torahrollen bewaard werden, zijn weer zichtbaar gemaakt.”

De predikant van de protestantse gemeente Zaandam ijvert al jaren voor meer van de oorspronkelijke zichtbaarheid van het pand aan de Gedempte Gracht in Zaandam. Daarin zitten drie bedrijven, met de KPN-winkel als grootste aandachttrekker. Twee jaar geleden werd het eerste succes geboekt. Toen werd een houten bord onthuld met de Hebreeuwse Bijbeltekst die op de voormalige synagoge stond.

„Mede dankzij gesprekken met leden van de werkgroep voormalige synagoge Zaandam, waarvan ik deel uitmaak, heeft de KPN besloten tot de verandering in de inrichting”, zegt ds. Visser. Hij deelt mee dat de Joodse gemeenschap bekijkt of er nog voormalige attributen van de synagoge zijn die hier een plaats kunnen krijgen. Er is al een mezoeza (tekstkokertje bij de deurpost) gevonden. Er komt, zowel buiten als in de winkel, een bord met historische informatie over de synagoge die tot in de Tweede Wereldoorlog als zodanig dienstdeed.

Ds. Visser hoopt dat de KPN over zeven jaar, als het contract afloopt, een andere locatie zoekt voor de winkel en dat de voormalige synagoge dan een inrichting krijgt „die meer recht doet aan de historische betekenis van het gebouw.”