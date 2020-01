Voormalige paus Benedictus XVI bepleit handhaving celibaat

De gepensioneerde paus Benedictus XVI heeft zich in een boek over de crisis rond het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk sterk gekant tegen een versoepeling van het celibaat.

Hij roept zijn opvolger Franciscus op niet mee te gaan in de verleiding om het celibaat op te geven.

Nadat de afgelopen jaren over de hele wereld talloze gevallen van misbruik door priesters naar buiten kwamen, wordt zowel binnen als buiten de kerk de roep steeds luider om een einde te maken aan het eeuwenoude verbod op het huwelijk voor priesters.

Dat voorstel valt echter niet in goede aarde bij de voormalige paus, die in 2013 zijn taken overdroeg aan Franciscus. Hij vindt dat priesters een rol te vervullen hebben als ”bruidegom van de Kerk”. „Het priesterschap gaat door een donkere periode”, schrijft de 92-jarige Benedictus XVI in zijn boek ”Vanuit de diepte van onze harten: priesterschap, celibaat en de crisis van de Katholieke Kerk”, dat op 20 februari uitkomt. „Gewond door de onthulling van zo vele schandalen en verontrust door het constant ter discussie stellen van het celibaat, komen vele priesters ten onrechte in de verleiding om het op te geven en alles achter te laten”, zo klinkt het.

Benedictus XVI schreef het boek samen met de conservatieve kardinaal Robert Sarah, die wordt gezien als criticus van Franciscus. Het Vaticaan heeft nog niet gereageerd op de oproep en de verdere inhoud van het boek.