Voor ”Nationaal Bevrijdingsraam” in Wageningen werd 60.000 gulden ingezameld

Hotel De Wereld in de stad Wageningen is onmiskenbaar verbonden met de capitulatie van de Duitsers in mei 1945. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Grote Kerk in Wageningen een glas-in-loodraam heeft dat ”Nationaal Bevrijdingsraam” wordt genoemd.

Het raam is een initiatief van mevrouw H. J. de Leeuw-Seine, die er eind jaren tachtig samen met een comité in slaagde om bijna 60.000 gulden in te zamelen voor het raam, dat ontworpen is door glazenier jhr. Octave van Nispen tot Pannerden, in samenwerking met Henry Duchêne. Koningin Beatrix onthulde het raam op Bevrijdingsdag 1987.

Het raam toont als centrale figuur een man met de Nederlandse driekleur, die de Duitse adelaar en Japanse zonneschijf aan zijn voeten vertrapt.