„Vertel over Jezus in woord én beeld”

Het is raadzaam om in het kinder(evangelisatie)werk afbeeldingen van de Heere Jezus te gebruiken, zeker als je dat ook doet bij andere Bijbelse personen.

Dit concludeert Christineke Houweling in de scriptie waarmee zij vorige week de pabo-opleiding aan Driestar hogeschool afrondde. De titel ervan luidt: ”Wij willen Jezus zien. Onderzoek naar het afbeelden van Jezus in kinder(evangelisatie)werk”.

De aanleiding voor haar onderzoek vormde een verzoek van Evangeliestek, dat kinder(evangelisatie)materiaal ontwikkelt: „Geef theologische, didactische en pedagogische kaders die duidelijk maken in hoeverre Jezus afgebeeld kan worden op Bijbelse platen bij een vertelling.”

De pabostudente had Evangeliestek gevraagd om een afstudeeronderwerp. „Omdat ik met veel plezier gebruikmaak van hun materiaal, wilde ik iets terugdoen voor hen.” Het verzoek dat ze vervolgens kreeg voorgelegd, sprak haar persoonlijk ook aan. „Ik loop hier zelf tegenaan in mijn werk, bij de zondagsschool en bij het vakantiebijbelwerk.”

Aan het onderzoek verleenden acht theologen medewerking.

Welke bezwaren bestaan er in de gereformeerde gezindte tegen het afbeelden van Jezus?

„In de Tien Geboden staat dat God niet afgebeeld mag worden. Omdat Jezus als mens én God op aarde kwam, mag je Hem volgens sommigen dus niet afbeelden. De Godheid van Jezus was niet te zien –anders had iedereen destijds wel in Hem geloofd– en kan dus ook niet afgebeeld worden. Als mens was Hij echter gewoon voor iedereen zichtbaar. Een ander bezwaar is dat kinderen zich kunnen gaan hechten aan één beeld van Jezus op grond van een bepaalde tekening van Hem.”

Wat vindt u van deze bezwaren?

„Prof. dr. W. Verboom wees me erop dat de dopersen geloofden dat Jezus op aarde slechts een schijnlichaam had. Dat Hij echt mens werd, was echter nodig voor onze zaligheid. Als we andere Bijbelse personen afbeelden, moeten we dat daarom met Hem ook doen. En Calvijn zegt in de ”Institutie” dat alles wat in de geschiedenis waargenomen kon worden, afgebeeld mag worden. Dus de Heere Jezus als mens ook.

Dat kinderen een specifiek, eenzijdig beeld van Jezus krijgen, is te voorkomen. Bijvoorbeeld door Hem vanuit verschillende perspectieven te tekenen en Hem een gewoon gezicht te geven, vergelijkbaar met de gezichten van de mensen om Hem heen.”

Wat kan een kinderwerker het beste doen?

„Over Jezus vertellen in woord én beeld. Dan onthouden kinderen de Bijbelse verhalen het best en krijgen ze het zuiverste beeld van Jezus. Zo’n combinatie wordt ook gesteund door de ontwikkelingspsychologie. Natuurlijk moeten Bijbelse tekeningen wel getoetst worden aan het Woord. Verder doen tekenaars er goed aan meer het handelen dan het uiterlijk van Jezus te tekenen. Overigens luistert het in een Bijbelse vertélling ook nauw welk beeld je van Jezus schetst. De woorden die je spreekt, zijn van meer invloed op het beeld dat kinderen van Hem vormen dan een afbeelding.”