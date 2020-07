Verlof ds. Latzel na gesprek met kerkleiding

Ds. Olaf Latzel neemt zes weken verlof na een gesprek vrijdag met de leiding van de Bremer Evangelische Kerk (BEK), meldde nieuwsdienst Idea.

De predikant uit Bremen voerde het gesprek nadat donderdag bekend werd dat het openbaar ministerie hem aanklaagt vanwege „volksopruiing.” Hij ligt al langere tijd onder vuur na uitlatingen over homo-activisten als „misdadigers.” De leiding van de BEK startte in mei een tuchtprocedure. Woensdag resulteerde dit in een preekverbod.

Na het gesprek vrijdag liet de kerkleiding weten dat tuchtmaatregelen tegen de predikant nu worden opgeschort gedurende zijn verlof. Ds. Latzel neemt verlof van 9 juli tot 24 augustus.

OM Bremen klaagt ds. Latzel aan wegens „volksopruiing”