Vaticaan: Leer kinderen waarheid over mannelijkheid en vrouwelijkheid

Het Vaticaan vindt dat de mens niet het recht heeft om van geslacht te veranderen.

In een officieel document dat maandag openbaar is gemaakt, stelt de Rooms-Katholieke Kerk dat geslachtsverandering het gevolg is van een „verward concept van vrijheid.” In het document ”Man en vrouw. Hij creëerde hen” heeft de congregatie voor de katholieke opvoeding het over een „educatieve crisis.” De congregatie hoopt dat kinderen „de originele waarheid over mannelijkheid en vrouwelijkheid kunnen leren.”

Het Vaticaan is van oordeel dat „als het idee van geslacht wordt bepaald door persoonlijk gevoel in plaats van door biologie, dit een poging is om de natuur te vernietigen.”