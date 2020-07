Vaticaan biedt ruimte aan niet-geestelijke om te dopen

Het Vaticaan wil dat parochies meer „evangelische ijver” aan de dag gaan leggen. In de toekomst kan het doopsel door niet-geestelijken worden toegediend. Het betekent een breuk met het verleden.

Door het gebrek aan priesters kunnen doop, begrafenis en huwelijk door leken worden uitgevoerd. Dat staat in de Vaticaanse instructie ”De pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten dienste van de missionaire zending van de kerk”, die maandag werd gepubliceerd. In het document van 23 pagina’s staat dat in het geval van priesterschaarste „de diocesane bisschop een diaken, een gewijde of een leek kan toevertrouwen aan de pastorale zorg van een parochie.”

Het betekent dat in de praktijk een niet-geestelijke de doop mag bedienen en een begrafenisdienst mag leiden. Leken zouden ook huwelijken mogen voltrekken. Dit alles alleen als de bisschop groen licht geeft, die ook nog een keer de goedkeuring moet hebben van zowel de landelijke bisschoppenconferentie als de Heilige Stoel, het hoogste bestuursapparaat in het Vaticaan.

Er staat niet expliciet bij of ook vrouwelijke leken een rol krijgen. De bediening van de eucharistie blijft het exclusieve privilege van de pastoor.

Revolutionair

Dit is een toch wel een revolutionaire beslissing, die tamelijk onverwacht komt. Het Vaticaan wil met het document een nieuw elan bieden aan parochies. Het parochieleven staat onder grote druk door onder meer secularisatie en nieuwe geloofsvormen die niet gebonden zijn aan een bepaald territorium. „De parochie is geroepen om de eisen van de tijd te begrijpen om haar dienst aan te passen aan de behoeften van de gelovigen en de historische veranderingen ”zo schrijft de instructie. „Het pastorale model waarbij het actieterrein uitsluitend binnen de territoriale grenzen van de parochie ligt, lijkt verouderd.”

De hoogste leiding van de Rooms-Katholieke Kerk klaagt over het gebrek aan missionaire visie binnen parochies. „De parochie loopt het risico naar zichzelf te verwijzen en verstoken te raken van evangelische ‘smaak’”, aldus het document, dat uitgegeven is door de Congregatie voor de clerus, een Vaticaans departement. Het heeft daarmee de goedkeuring van paus Franciscus.

De instructie bepaalt ook dat offertes van gelovigen voor het toedienen van sacramenten vrijwillig moeten zijn om de indruk te vermijden „dat ambtshandelingen aan tarieven onderhevig zijn.”