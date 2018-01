Utrechtse pioniersplek De Haven verhuisd

Pioniersplek De Haven in de Utrechtse wijk Kanaleneiland is per 1 januari verhuisd. Tot dan toe kwam ze samen in de Triumfatorkerk.

„Onze nieuwe uitvalsbasis is ”Bij Bosshardt”, het buurtcentrum van het Leger des Heils aan de Marco Pololaan, slechts op een paar honderd meter afstand van de Triumfatorkerk”, meldt De Haven in het jongste nummer van Kerk in de stad (uitgave van de protestantse gemeente Utrecht). De verhuizing wordt zondag officieel „gevierd” met een „Havenmaaltijd (elke eerste zondag van de maand).”

„Ander leuk nieuws is dat we een bakfiets op de kop hebben weten te tikken, die we gaan ombouwen tot een ‘Havenkoffiefiets’. Hiermee gaan we de wijk in om koffie, thee en ander lekkers uit te delen.”

De Haven is een van de tientallen pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Voorganger is ds. M. (Marius) van Duijn (voor 50 procent).

