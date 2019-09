Urker stichting bouwt kerk in islamitisch Gambia

Een vakantie bracht een bestuurslid van de stichting Hulp Christenen in Roemenië en Afrika (HCRA) in aanraking met een christelijke gemeente in Gambia. Nu bouwt de stichting een kerkgebouw in het West-Afrikaanse land.

Tijdens een vakantie in Gambia, enkele jaren geleden, komt een bestuurslid van HCRA in aanraking met een groepje christenen in de westelijke stad Brikama, vertelt Dammis Vroegindeweij. De gemeente van vijftig man komt samen in een lokaaltje van een school. „Dat lokaal is klein, donker en ziet er vervallen uit.” Het bestuurslid trekt zich de situatie zo aan dat hij samen met de Urker stichting HCRA besluit om deze gemeente te helpen.

Het bestuur van de stichting zoekt contact met Vroegindeweij met de vraag of hij een kerkgebouw voor de gemeente wil ontwerpen. De gepensioneerde architect uit Middelharnis heeft ervaring met zulke klussen: „Ik heb verschillende kerken ontworpen voor christelijke groeperingen in Roemenië.” Vroegindeweij ziet zelf ook het onderkomen van de gemeente, als hij in mei Gambia bezoekt. „Het samenkomen van een christelijke gemeente in een schoolgebouw is officieel verboden. Maar deze christenen hebben het geld niet om zelf een kerkgebouw te financieren.”

De 79-jarige architect slaat aan het tekenen. Bij het ontwerp houdt hij rekening met de omstandigheden in Gambia. „Het gebouw moet eenvoudig zijn, want er is weinig materiaal. De gemeente moet zelf de stenen maken met beton.” Het ontwerp is ook afgestemd op hoge temperaturen. „Door een speciale constructie kan er lucht onder het dak door waaien. De wanden bestaan deels uit deuren, waardoor er op een natuurlijke manier ventilatie kan ontstaan.”

Ondertussen is de vloer van het nieuwe kerkgebouw al gelegd. Vroegindeweij: „We hebben contact met een lokale aannemer die lid is van de gemeente. Hij wil de verdere bouw verzorgen.”

Het project ondervindt tegenwerking van moslims in het grotendeels islamitische land, zegt hij. „Het bouwproces wordt getraineerd. Een moslimaannemer gaf extreme prijzen op en materialen zijn vernield. Het kerktorentje is uit de tekeningen geschrapt om het gebouw niet te veel een kerkuitstraling te geven.” Ondertussen verloopt het project voorspoedig, ook al heeft de stichting nog behoefte aan extra fondsen. „Je voelt dat het bouwen van de kerk nodig is.”

HCRA denkt al na over nieuwe plannen, voor als de kerk klaar is. De stichting wil graag een opvangtehuis bouwen voor ex-moslims, dat de plaatselijke gemeente moet gaan runnen. „Als moslims zich tot het christelijk geloof bekeren, worden ze verstoten door hun familie. In het opvangtehuis kunnen zij dan onderdak vinden en hulp krijgen bij het zoeken naar werk.”