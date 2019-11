Uitlegvideo: zo werkt de synode van de Protestantse Kerk in Nederland

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) komt weer bijeen op Nieuw Hydepark in Doorn. Hoe gaat zo’n kerkelijke vergadering in z’n werk?

In deze video leggen twee redacteuren van de kerkredactie het je precies uit. Ook geven zij antwoord op de vraag waarom de Protestantse Kerk zo anders is dan andere kerken in Nederland.