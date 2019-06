Twee hervormde wijkgemeenten Zwijndrecht samen

Twee hervormde wijkgemeenten in Zwijndrecht, de Open Hofgemeente en de Lindtse gemeente, zijn deze maand samengevoegd. Dat meldt wijkgemeente ”Lindtse Hof”, zoals de samengevoegde gemeente heet.

De Open Hofkerk werd in 2017 verkocht als kerkgebouw van wijk 3. Deze maakte vanaf toen gebruik van de Lindtse Kerk aan de Develweg, zodat die vanaf juli 2017 het onderkomen van twee wijkgemeenten werd. Een enquête wees uit dat een overgrote meerderheid van de gemeenteleden van beide wijken de voorkeur gaf aan gezamenlijke diensten. Ook bleek er in beide wijkgemeenten behoefte te bestaan om verder met elkaar samen te werken.

De samengevoegde gemeente noemt zich „een kerk voor (ruim)denkers en doeners, open naar de maatschappij en tolerant naar ieders aard.”

De Lindtse Kerk was oorspronkelijk de kerk van het dorp Groote Lindt, bij Zwijndrecht. Het oorspronkelijke bedehuis dateert uit de veertiende eeuw. In 1912 brandde het af, waarna een nieuwe kerk werd gebouwd. Sinds 2000 is die een rijksmonument.

De hervormde gemeente in Zwijndrecht telt nu vier wijken. Wijk 1 kerkt in De Hoeksteen, wijk 2 in de Oude Kerk, de Open Hofgemeente in de Lindtse Kerk en wijk 4 in de Pietermankerk.