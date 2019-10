Turkse president Erdogan wijst tientallen christenen uit

De Turkse president Erdogan heeft sinds 2017 ongeveer zeventig christenen het land uitgezet.

Dit meldde het Duitse persbureau Idea woensdag na uitspraken van Martin Lessenthin, woordvoerder van de internationale mensenrechtenorganisatie IGMF, tijdens de presentatie van de jaarboeken over godsdienstvrijheid en christenvervolging.

Volgens Lessenthin komt het steeds vaker voor dat christenen Turkije niet in mogen of uitgewezen worden en beoogt Erdogan een „volledige gelijkschakeling.” Het gaat om christenen uit onder meer Duitsland, Groot-Brittannië, Amerika, Canada en Australië die in hun Turkse kerkelijke gemeenten evangelisatiewerk deden.

Volgens Erdogan zouden ze een bedreiging zijn voor de staatsveiligheid, maar die beschuldiging raakt volgens Lessenthin kant noch wal en dat moeten ambassades duidelijk te kennen geven.

Ook mensenrechtenpoliticus Michael Brand (CDU) riep ertoe op tegenover Turkije „geen blad voor de mond te nemen.” Volgens hem moet men „de vinger op de wond leggen” als het gaat om schendingen van mensenrechten of om christenvervolging.