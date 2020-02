Turkije klaagt priester aan vanwege lidmaatschap terroristische organisatie

Redactie kerk

MARDIN. Aho Bilecen, een abt van een Syrisch-orthodox klooster in het zuidoosten van Turkije, is aangeklaagd vanwege deelname aan een terroristische organisatie. Dat meldde Christian Solidarity Worldwide begin deze week. Volgens het openbaar ministerie in Turkije heeft de priester voedsel en water verstrekt aan de PKK, een Koerdische beweging die het land als terroristisch bestempeld.

De priester is halverwege januari aangeklaagd, maar de autoriteiten hielden deze informatie tot eind vorige week achter. De volgende hoorzitting vindt plaats op 19 maart.