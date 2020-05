Toren hervormde kerk Hoogblokland in restauratie

De toren van de hervormde kerk te Hoogblokland, in de Alblasserwaard, staat in de steigers. De burgerlijke gemeente Molenlanden voert een complete restauratie van de toren uit. Het metselwerk, voegwerk, dak, kruis en de haan en klok worden aangepakt.

De klok, de haan en het kruis zijn tijdelijk verwijderd voor een grondige beurt. De ophanging van de klok wordt verbeterd. De klok is naar een gespecialiseerde reparateur in Oostenrijk gegaan. Naar verwachting is de totale restauratie, die eind april begon, voor de zomervakantie klaar.

Jan Baars, voorzitter van de kerkenraad, deelt mee dat de hervormde gemeente aansluitend aan de restauratie van de toren begint met een kleinschalige restauratie van het schilder- en pleisterwerk van het kerkgebouw. De kosten daarvan bedragen ongeveer 70.000 euro. Het college van kerkrentmeesters is in overleg over de vervanging van de leien van het kerkdak, maar het gaat nog even duren voor het zover is.

De neoclassicistische kerk werd in 1880 gebouwd en verving een daarvoor afgebroken middeleeuwse kruiskerk. In ‘gewone’ tijden vinden er ’s zondags twee diensten plaats, die ’s morgens door ongeveer tweehonderd mensen bezocht worden.

Hoogblokland was tot 1986 een zelfstandige gemeente. Sinds 2019 is het dorp onderdeel van de gemeente Molenlanden.