Tijdelijk geen diensten in Pauluskerk Dordrecht

Als gevolg van betonrot in de vloer is de kerkzaal van de Pauluskerk in Dordrecht tijdelijk buiten gebruik gesteld. Dat bericht Kerk op Dordt (kerkblad voor de hervormde gemeente te Dordrecht).

De (middag)diensten van wijkgemeente 7 (Rondom de Pauluskerk) vinden de komende tijd niet plaats in de Pauluskerk maar in de Augustijnenkerk (wijkgemeente 2), aanvang 17.00 uur.

Het kerkbestuur (het college van kerkrentmeesters en de algemene kerkenraad) zal de komende maanden, in overleg met de kerkrentmeesters van wijk 7, besluiten of de vloer gerepareerd of vervangen moet worden. Naar verwachting is hierover eind maart duidelijkheid.

De kerkrentmeesters zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor uitvoering. Waarschijnlijk komt de kerkzaal voor eind 2019 niet meer beschikbaar voor het houden van diensten. De kerkdiensten van wijkgemeente 5 (Krispijn) in de wijkzaal gaan wel door.

De hervormde gemeente te Dordrecht bestaat uit de wijkgemeenten Grote Kerk, Augustijnenkerk, Pauluskerk, Krispijn en Andreaskerk. De gemeente gaat binnen afzienbare tijd samen met de protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam en vormt dan de protestantse gemeente Dordrecht.