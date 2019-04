Thema-avond Kom Ook Groep: Online strijd om verlangen van het hart

Er is een strijd gaande om het hart van de jeugd. Dat zei Cornelis Bosch zaterdagavond tijdens een jongerenavond in Leusden over online mediagebruik. „De duivel wil onze tijd en onze denkwereld.”

De voorzitter van de stichting Yona, een organisatie die zich inzet voor jongeren om samen „gezond online” te zijn, hield een interactieve lezing tijdens een avond van de Kom Ook Groep in Leusden. De bijeenkomst in activiteitencentrum De Korf had als thema ”Christus volgen, ook online?!”. Er waren ruim honderd bezoekers.

Bosch vroeg de aanwezigen of zij het herkennen dat hun telefoon een verlengstuk van henzelf geworden is. „Dat je mobiel op de een of andere manier een onderdeel is van jouw zijn.” Vervolgens wierp hij de vraag op wie zijn telefoon uitzet wanneer hij of zij stille tijd heeft. „Je zou kunnen zeggen: internet is er altijd om ons heen, ik kan niet zonder. Tegenwoordig zit bijna iedereen altijd op zijn mobiel. Op straat en in de trein.”

Zonnebril

Bosch vroeg zich af waar het met die ontwikkeling naartoe gaat. Hij besprak onder meer de opkomst van de ”Spectacles”, een zonnebril met een camera erin, en de ”mixed-realitybril” die ontwikkeld wordt door de beginnende onderneming ”Magic Leap”. Daarmee kan iemand ervoor zorgen dat hij niet een gewone zaal ziet, maar bijvoorbeeld een bassin met dolfijnen. Bosch: „Misschien kun je je voorstellen dat hiermee ook toepassingen ontwikkeld kunnen worden waarvan je je afvraagt of je die eigenlijk wel wilt. Wij moeten niet afwachten tot het zo ver is, maar ons afvragen wat dit alles doet met onze leefwereld.”

Als je Jezus volgt, zou dat ook een impact moeten hebben op hoe je omgaat met sociale media, aldus de voorzitter van Yona. „Hoe passen de posts die jij online plaatst bij het volgen van Jezus? In hoeverre heeft jouw stille tijd te lijden onder jouw tijd op sociale media?” Bosch wees op de app Dagelijks Woord, waarmee iemand iedere dag een nieuwe Bijbeltekst op zijn smartphone kan lezen. „God spreekt tot jou op dat moment.”

Bunker

Bosch gaf aan dat een mens niet moet verwachten dat God in zijn leven komt als hij sociale media en films op de eerste plek zet. „Dat zou hetzelfde zijn als zeggen dat je het raar vindt dat niemand je hoort als je om hulp roept op het moment dat je in een bunker bent gaan zitten met muren van drie meter dik.”

De strijd om het verlangen van het hart is al zo oud als deze wereld, aldus Bosch. „Het liefdesverhaal dat begon voor de grondlegging van deze wereld is echte concurrentie voor sociale media en Netflix. Jezus heeft de strijd al gewonnen.”