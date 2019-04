Synode PKN kritisch verder met plan ”Kerkcampus”

Het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft de synode gevraagd om verder onderzoek te mogen doen naar de huisvesting van de Dienstenorganisatie in één pand met andere christelijke organisaties.

Dat leverde donderdag in Doorn een levendige discussie op. De tijd die op de synodeagenda ingeruimd was voor het onderwerp ”Kerkcampus”, bleek onvoldoende; de discussie die om halfvier begon, duurde tot iets na zessen.

G. J. de Groot, directeur van de Dienstenorganisatie, vergeleek de ”Kerkcampus” in zijn introductie met een bijenkorf. „Alle bijen hebben een eigen plek, maar ze maken samen honing.”

In de discussie die volgde, spraken meerdere van de veertien woordvoerders waardering uit voor het plan. Toch maakten zij zich vooral zorgen over de onduidelijkheid over de financiën. Ouderling J. Kos (Oisterwijk) riep het moderamen er bijvoorbeeld toe op om „geen extra geld” naar een centrale organisatie te laten gaan. Ds. M. van Dam (Baarn) vond echter dat de synode op dit gebied „een wat eenzijdig geluid” liet horen: „Gaat het hier niet ook om een investering?”

Ouderling M. van Heijningen (Dorkwerd) vroeg zich af of er nog alternatieven zijn voor de Kerkcampus. „Niemand kan tegen de samenwerking van christelijke organisaties zijn. Maar is het daarvoor nodig om samen in één gebouw te zitten?”

Ds. J. P. E. Breure (Voorthuizen) wilde weten hoe de keuze voor organisaties waarmee wordt samengewerkt, tot stand komt. Ouderling A. Verbeek (Amsterdam) had er in een –aangenomen– amendement al voor gepleit ook samenwerking met niet-christelijke waardengedreven organisaties te zoeken.

Ds. T. Huisman (Zeerijp) riep het moderamen ertoe op te voorkomen dat de Kerkcampus verandert in een „klein Jeruzalem” of „een nieuw soort zuil.” Hij had er bezwaar tegen dat er tot nog toe alleen maar gesproken is met christelijke politieke partijen. „Veel christenen hebben niets met christelijke politiek”, aldus de Groningse predikant.

Ds. R. J. Wilschut (Hoogvliet) stelde halverwege de behandeling van het agendapunt voor om helemaal te stoppen met het onderzoeken van de mogelijkheden van een Kerkcampus. Zover kwam het niet; 55 van de 57 synodeleden stemden voor het (geamendeerde) voorstel van het moderamen.

Dat betekent niet dat de ”Kerkcampus” er definitief komt. Op de vergadering in november keert het onderwerp terug op de agenda. Dan moet ook duidelijk worden of de campus een plek krijgt in Utrecht of op een andere locatie. Ook moet dan het financiële kader in beeld zijn.

„Als de synode besluit dat ze dat onvoldoende haalbaar vindt, stoppen we er alsnog mee”, zei scriba dr. R. de Reuver. „We hebben immers bewust gekozen voor een gefaseerde besluitvorming.”

