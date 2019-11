Synode GGiN vergadert opnieuw in Barneveld

De synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) vergaderde dinsdag opnieuw in Barneveld. Het grootste gedeelte van de synode was besloten.

Evenals in juni werd de voortgezette vergadering voorgezeten door ds. A. Geuze uit Gouda (Gerbrandyweg). De voorzitter opende de vergadering met een meditatie over Habakuk 3:2b: „In den toorn gedenk des ontfermens.” Moderamenleden waren: ds. M. Krijgsman (Arnemuiden), ds. O. M. van der Tang (Alblasserdam), ouderling G. R. J. van Heukelom (Nieuwerkerk) en ouderling W. Verboom (Vriezenveen). Ouderling C. Dubbeld (Gouda-Gerbrandyweg) werd scriba-questor, ouderling M. W. Stouten (Terneuzen) tweede scriba.