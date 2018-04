Symposium bij de Herberg over de grenzen van het pastoraat

Het pastoraat loopt in onze individualistische cultuur tegen grenzen aan, signaleert dr. Theo Pleizier. Hij denkt dat er in de toekomst meer opvangplaatsen als de Herberg, pastoraal diaconaal centrum in Oosterbeek, nodig zijn.

Dr. Theo Pleizier, universitair docent praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Groningen, was donderdag een van de sprekers tijdens een symposium in het koetshuis van de Herberg in Oosterbeek. Het pastoraal diaconaal centrum bestaat 25 jaar.

Dr. Pleizier sprak over de individuele geloofsbeleving en de geloofsgemeenschap. Hij stelde dat de individualisering de christelijke kerk niet onberoerd heeft gelaten. „Vroeger hoorden mensen bij een gemeenschap, een familie, een dorp, een kerk. Tegenwoordig kíést men ervoor. Ook de kerk is een keuze die kan veranderen, net als andere keuzes die men maakt.”

De individualisering heeft volgens de docent gevolgen voor het pastoraat. „In het pastoraal contact wordt de identiteit van de pastor belangrijker. Hij gaat het contact aan via zijn individuele identiteit.”

Geduld

Dat kerkelijke gemeenten niet altijd meer functioneren als gemeenschappen illustreerde hij met enkele verhalen. Over een verdrietige man die zijn verhaal alleen nog maar kwijt kon aan de pastor, omdat de gemeenschap hem niet meer kon dragen. De pastor had geoefend in geduld. Die man voelde zich veroordeeld en afgewezen.

Het andere verhaal ging over een vrouw met huwelijksproblemen. Zij kwam er pas mee terecht bij de kerk toen haar relatie stuk was en de beslissing al genomen was om uit elkaar te gaan.

Dr. Pleizier constateerde dat het pastoraat in de individuele cultuur van nu tegen grenzen aanloopt. Hij veronderstelt dat er in de toekomst meer opvangplaatsen zoals de Herberg nodig zijn.

De andere spreker tijdens het symposium was drs. Margriet van der Kooi. Zij werkt als ziekenhuispastor en schreef onlangs samen met haar man prof. dr. Kees van der Kooi, hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, het boek ”Goed gereedschap is het halve werk”. Ook zij stelde dat veel kerkelijke mensen niet op tijd hulp zoeken bij de kerk voor hun problemen, bijvoorbeeld als het gaat over echtscheiding of euthanasie. „Veel predikanten krijgen alleen maar de mededeling dat de beslissing genomen is.”

Van der Kooi verbaast zich erover dat veel mensen geen grote vragen stellen over het leven, ook niet in het aangezicht van de dood, en dat de wereld voor hen „platland” is geworden. „Ik gun het iedereen dat ze vanuit platland omhoogkijken. Ik vermoed dat mensen niet als platlanders worden geboren maar als mensen met een verlangen”, zei ze.

Van der Kooi stelde dat het christelijk geloof weliswaar geen antwoorden heeft op alle vragen over kwaad en lijden. „Maar de verhalen bevatten wel genoeg antwoord om het met deze vragen uit te houden.”

Workshops

Aan een rondetafelgesprek deden behalve de twee sprekers ook ds. Bert Weerd (bestuurslid van de Herberg), drs. Matthias Jongkind (klinisch psycholoog bij Eleos), Anne van Laar (oud-directeur van de Herberg) en ds. Johan Tekelenburg (voorzitter van de Herberg) mee.

Dr. Pleizier voerde een pleidooi voor onderling pastoraat, al heeft ook dat zijn beperkingen. Om die vorm van pastoraat te bevorderen zou de Herberg actiever in contact kunnen treden met kerkelijke gemeenten, bijvoorbeeld door het aanbieden van workshops, aldus de Groningse docent.

Hij noemde het voorbeeld van een verwarde man in een van zijn vorige gemeenten die was geaccepteerd in de kerkelijke gemeenschap. Dr. Pleizier moest heel erg zijn best doen om mee te mogen praten in het medisch overleg over die man. „Niemand van de begeleiders kwam op het idee dat de kerk iets te bieden had. Er is op dat terrein nog veel winst te boeken.”

Dankdienst

Het symposium is een van de jubileumactiviteiten rond 25 jaar pastoraal diaconaal centrum de Herberg. Zaterdag 26 mei –op de dag af 25 jaar na de opening– vindt de officiële viering van het jubileum plaats. Dan is er een dankdienst in de Vredebergkerk in Oosterbeek.

Sprekers zijn Esmé Wiegman van Coöperatie Palliatieve Zorg en ds. Tekelenburg, bestuursvoorzitter van de Herberg. Na de dankdienst is er een feestelijk programma op het terrein van de Herberg.