„Stripverhaal over Jezus is godslasterlijk”

In de Verenigde Staten hebben bijna negentigduizend mensen een petitie ondertekend tegen een stripverhaal waarin de spot wordt gedreven met Jezus.

Het stripverhaal ”Second Coming” is gemaakt door de Amerikaanse auteur Mark Russell. Het concept van zijn stripverhaal is dat God de Vader ontevreden en boos is over het werk van Zijn Zoon op aarde. Hij stuurt Jezus terug om van een superheld te leren.

Volgens de ondertekenaars van de petitie is het stripverhaal godslasterlijk: „Kan men zich inbeelden wat de reactie zou zijn als Mohammed of Boeddha in een stripverhaal op dezelfde manier voorgesteld worden?”