Stichting voor behoud Gedachteniskerk Rhenen

De toekomst van de rooms-katholieke Gedachteniskerk in Rhenen als nationaal gedachtenismonument en als gebouw met een publieke functie veiligstellen. Met dat doel is in Rhenen de Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk opgericht.

De Gedachteniskerk is het nationale gebedshuis voor de kerkelijke nagedachtenis aan de gevallenen bij de Slag om de Grebbeberg bij Rhenen in mei 1940 en de gehele Tweede Wereldoorlog. Voor de bouw ervan werd in 1954 een landelijke ‘steentjesactie’ gehouden. In één dag werd meer dan 400.000 gulden bijeengebracht, meer dan benodigd was. In 1959 werd het gebouw opgeleverd en wijdde kardinaal Alfrink het als parochiekerk voor Rhenen.

Wegens teruglopend kerkbezoek en dalende inkomsten ziet de regioparochie Zalige Titus Brandsma zich gedwongen de kerk te sluiten en te verkopen. „De kans is groot dat het gebouw in handen komt van een particuliere eigenaar of investeerder”, aldus de stichting. „Dit zou betekenen dat de hoofddoelstelling –het gedenken van al diegenen die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid– niet of maar heel beperkt meer nageleefd kan worden.”

De stichting, een initiatief van betrokkenen bij de Gedachteniskerk, gaat op zoek naar partijen voor een op te zetten „maatschappelijke onderneming”, waardoor de kerk ook als nationaal gedachtenismonument behouden kan blijven.