Stichting Steun Messiasbelijdende Joden ziet inkomsten stijgen

De inkomsten van Stichting Steun Messiasbelijdende Joden zijn vorig jaar opnieuw gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de stichting.

Het ging om een toename van ruim 8 procent ten opzichte van 2018. De stichting verleent hulp aan Joden die Jezus als de Messias belijden. Dit vertaalt zich in steun aan gemeenten en voorgangers, toerusting en diaconale projecten in Israël en voorlichting in Nederland. De stichting vierde in 2019 haar 20-jarig bestaan. Ze kreeg een nieuwe voorzitter en een nieuwe directeur.