Steeds meer ‘groene’ kerken

De teller van het aantal ‘groene’ kerken staat nu op 140. Dat betekent een groei van 40 kerken in een jaar tijd. In de herfst van 2016 waren er nog 100.

Projectleider Hanna van der Horst spreekt van een „groeiende bewustwording” bij de kerken op het gebied van milieu en duurzaamheid. „De laatste weken meldt zich bijna iedere week een kerk aan, in het bijzonder uit de Protestantse Kerk in Nederland. De aanmeldingen van reformatorische en evangelische kerken blijven nog achter. Misschien denken ze dat men aan veel voorwaarden moeten voldoen, maar dat is niet zo. Ze kunnen heel eenvoudig starten en hun duurzaamheidsinitiatieven uitbreiden.”

Zaterdag was de zesde GroeneKerkendag, deze keer in de protestantse kerk De Inham in Hoogland (Amersfoort). Er waren ongeveer 250 aanwezigen, volgens Van der Horst een record. ’s Morgens was er een plenaire bijeenkomst, terwijl de deelnemers ’s middags konden kiezen uit zestien workshops. Hier kwamen ze op een praktische manier in aanraking met het thema van de dag, ”Groen en eerlijk”, bijvoorbeeld tijdens de workshop ”God in de supermarkt”.

Er moet echt wat worden gedaan om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zei dr. Martine Vonk ’s morgens. Ze is zelf in een ecowijk in Houten gaan wonen om met haar gezin zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Ze vroeg voor aandacht voor het eten van minder vlees, omdat de landbouw veel grond, water en energie nodig heeft. „Luister naar de stem van binnen en ga niet voor de kiloknaller naar de supermarkt.” Volgens haar „moeten we toe naar een ander systeem van landbouw.”

Verder raadde de lector ethiek en technologie aan Saxion Hogeschool aan om het openbaar vervoer en de fiets te nemen. Naar aanleiding van een vraag was ze positief over de elektrische fiets, als die tenminste een vervanging is voor het gebruik van de auto en de elektriciteit geproduceerd is met groene stroom.

Volhouden is niet altijd makkelijk. Daarom adviseerde Vonk, columnist van het Reformatorisch Dagblad, aan om contact met anderen te houden, bijvoorbeeld binnen de eigen kerkelijke gemeente. Zo kan men elkaar inspireren. Aansluiting bij niet-christelijke initiatieven is voor haar ook een goede optie.

Jochum Veerman, woordvoerder van Max Havelaar, een keurmerk voor eerlijke handel, zei dat dat zijn organisatie meer de kant van actie opgaat. Lange gesprekken met supermarkten over het betalen van een eerlijke prijs hebben tot nu toe niet veel opgeleverd, zei hij. „Het lukt niet om met de supermarkten prijsafspraken te maken. Men herhaalt steeds maar weer dat de consument goedkope producten wil. We zijn moe van al die gesprekken en we zijn campagne gaan voeren. Dat vonden de supermarkten vervelend.”

Zijn organisatie wil meer druk gaan opbouwen om supermarkten overstag te laten gaan. Hij riep de aanwezigen op om in gesprek te gaan met supermarkten over fairtrade-producten.

Hoe het zit met eerlijke handel en de echte prijs van producten, legde Adrian de Groot Ruiz van de organisatie True Price uit. Hij toonde een reep chocolade uit Ivoorkust, die 1,20 euro kostte. De echte prijs ervan bedraagt 1,60 euro. Het verschil zit hem onder meer in de vervuiling van de atmosfeer tijdens het vliegvervoer en in de te lage lonen in het Afrikaanse land. Volgens De Groot Ruiz staat het onderwerp inmiddels op de agenda van organisaties als de Verenigde Naties en het Internationaal Monetair Fonds.