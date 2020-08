Standbeeld van Billy Graham in Capitool

Een levensgroot standbeeld van dominee Billy Graham zal volgend jaar in de collectie van de National Statuary Hall van het Capitool worden opgenomen.

Dat meldde Christianity Today woensdag. Beeldhouwer Chas Fagan gaat een model van de in 2018 overleden predikant en evangelist maken, dat moet worden goedgekeurd door een congrescomité.

Fagan heeft eerder verschillende standbeelden van religieuze figuren gemaakt. De collectie van de beeldenzaal bestaat uit 100 standbeelden van vooraanstaande mensen, twee uit elke staat.

Het beeld van Graham neemt de plaats in van Charles Aycock (1859-1912). Deze gouverneur is omstreden vanwege zijn opvattingen in het rassendebat.