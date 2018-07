Stéphanos benoemt veldwerkers voor Zambia

Het aanstaande echtpaar Sam Zwemer (25) en Geertrude Baijense (26) is door de stichting Stéphanos benoemd als veldwerker in Zambia.

Dat is maandag bekendgemaakt. Het duo volgt een van de huidige veldwerkers op, die later dit jaar terugkeert naar Nederland. Zwemer is theoloog en werkt bij de Gereformeerde Bijbelstichting. Baijense werkt als orthopedagoog. Na hun huwelijk zullen de twee begin 2019 worden uitgezonden.

In Zambia probeert Stéphanos jongeren en volwassenen in aanraking te brengen met Gods Woord.