Stéphanos benoemt managementassistente

Stichting Stéphanos heeft Martine Bijkerk-Smit (39) uit Sleeuwijk aangesteld als managementassistente. Ze volgt bureaumedewerker Corrie de Jong op.

De Jong was van 2013 tot 2016 vormingswerker voor Stéphanos in Malawi en vanaf 2016 bureaumedewerker voor Stéphanos. De reformatorische stichting geeft hulp en onderwijs aan (wees)kinderen en hun familie. In Malawi ligt bij het werk de focus op diaconaal werk met de Bijbel in de hand. Voor Zambia geldt dat de werkzaamheden voornamelijk gericht zijn op evangelisatie.