Sionskerk gg Alexanderpolder wordt gerenoveerd

Het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente Rotterdam-Alexanderpolder wordt opgeknapt. De gemeente kerkt in die tijd in het kerkgebouw aan de Boezemsingel in Rotterdam-Centrum.

Scriba Leo de Raaf legt desgevraagd uit dat het interieur van de Sionskerk volledig wordt gerenoveerd. Het aantal zitplaatsen, dat nu 660 bedraagt, wordt teruggebracht tot 450. De zijbanken worden schuin geplaatst zodat ze meer naar de preekstoel gericht zijn. De banken en de preekstoel worden opgeknapt. Verder komt er vloerwarming en een nieuwe tegelvloer en nieuw ventilatiesysteem, wordt de entree vernieuwd en worden de nooduitgangen aangepast. Ook is er aandacht voor de fundering en voor duurzaamheid door het aanbrengen van isolatie, duurzame verlichting en een warmtepomp.

Om het tekort aan vergaderruimte op te lossen wordt er een extra vergaderruimte gemaakt. De totale renovatie, die bijna 1 miljoen euro kost, start begin april. De gemeente houdt zondag de voorlopig laatste dienst in de Sionkerk. Vanaf Goede Vrijdag kerkt men voor een periode van zo’n drie maanden in de Boezemsingelkerk, samen met de gemeente van Rotterdam-Centrum.