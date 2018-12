Sint Victorkerk Batenburg te koop

De rooms-katholieke Sint-Victorkerk in Batenburg (in het Land van Maas en Waal) staat te koop.

Parochie De Twaalf Apostelen kan de exploitatie van de neogotische kerk uit 1875 niet langer bekostigen, zo meldde dagblad De Gelderlander. De kerk is een rijksmonument, daarom zal de nieuwe eigenaar met de burgerlijke gemeente om tafel moeten om er bijvoorbeeld een woning van te mogen maken. Het bedehuis is een ontwerp van architect Cornelis van Dijk. De vraagprijs bedraagt 185.000 euro. De sacristie is daarbij inbegrepen. Het totale perceel is 1100 vierkante meter groot. De pastorie was al eerder verkocht.