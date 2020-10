Single luistert samen met gezin naar kerkdienst

Hoe blijf je als gemeente met elkaar verbonden nu kerken opnieuw het aantal bezoekers van kerkdiensten moeten terugbrengen? Sommige gemeenten bedachten een creatieve oplossing.

Niemand hoeft thuis alleen naar een preek te luisteren. Dat was de gedachte achter een initiatief van de christelijke gereformeerde kerk in Bunschoten: gemeenteleden aan elkaar te koppelen om samen op zondag een online kerkdienst te beluisteren, vertelt initiatiefneemster Marianca Vermeer. „Het is voor alleengaande mensen in een grote gemeente als de onze best moeilijk om contacten met anderen te leggen, helemaal in deze coronatijd. Daar willen wij een handje bij helpen.”

Alleengaande gemeenteleden die een medeluisteraar zoeken, kunnen zich opgeven bij Vermeer, evenals mensen die hun huis willen openstellen. Vermeer koppelt beide partijen aan elkaar. „In eerste instantie wilde ik graag dat de dertig beschikbare plaatsen in de kerk op zondag alleen voor alleengaanden zouden zijn, maar dat was op korte termijn niet haalbaar. Dit initiatief is laagdrempelig en kan vrij eenvoudig worden gerealiseerd.”

Tot nu toe hebben zich vooral gezinnen aangemeld die hun huis open willen stellen voor een bezoeker. „Er zijn enkele alleengaanden die belangstelling hebben, maar ik merk dat de stap best groot is om zich op te geven.”

Ze is zich ervan bewust dat niet elke single op het initiatief zit te wachten. „Er zijn mensen die zich er prettig bij voelen om in hun eentje op de bank naar een kerkdienst te luisteren. Anderen vinden het wel fijn om meer contact te krijgen met andere gemeenteleden. Voor hen is dit idee bedoeld.”

Vermeer wijst de kritiek van de hand dat het initiatief onverantwoord zou zijn gezien het oplopende aantal besmettingen. „Wij houden ons aan de adviezen van de overheid. Als mensen geen bezoek meer mogen ontvangen, dan houdt het gewoon op. Maar tot die tijd zien we het als een mooie manier om aan de coronacrisis ook een positieve draai te geven.”

De buitengewone hersteld hervormde wijkgemeente ”De Wijngaard” in IJsselmuiden-Grafhorst heeft een ander initiatief. De gemeente huurt de aula van de Pieter Zandt in IJsselmuiden erbij waardoor er beurtelings een tweede cluster gemeenteleden via een livestream de kerkdienst kan volgen. Scriba W. F. Everts: „De kerkenraad vindt het van groot belang dat er, mits aan de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen voldaan kan worden, zoveel mogelijk de gelegenheid geboden wordt om de eredienst te bezoeken. Dit omdat het gezamenlijk Gods aangezicht zoeken van grote waarde is, de ontmoeting zeer belangrijk is en omdat, zoals Paulus zegt, de onderlinge bijeenkomst niet nagelaten moet worden. Maar ook omdat het voor gezinnen om allerlei redenen soms moeilijk kan zijn om thuis de diensten te volgen.”