SEZ opent nieuw kantoor in Apeldoorn

De Spaanse Evangelische Zending (SEZ) opende dinsdag haar nieuwe kantoor in het pand van Erdee Media Groep (EMG) in Apeldoorn.

De in 1952 opgerichte SEZ geeft Bijbels onderwijs in Cuba en Spanje. Dit doet ze door verspreiding van boeken, pastorale hulp, lessen op theologische scholen, Bijbelcursussen en diaconale hulp.

De stichting zetelde sinds 2001 op een industrieterrein in Hardinxveld-Giessendam. De belangrijkste reden voor de verhuizing naar Apeldoorn is dat aan de SEZ verwante stichtingen, zoals IRS en NET Foundation, in hetzelfde pand kantoor houden.

De nieuwe kantoorruimte werd officieel in gebruik genomen door de SEZ-bestuursleden ds. A. C. Uitslag, A. Stam en B. van den Belt en de medewerkers Elbert Verboom en Margreet de Vree. De EMG werd vertegenwoordigd door Jurriën Dekker namens de hoofdredactie en Frank van de Beek namens de directie.

Papierschaarste

Volgens Verboom, coördinator-evangelist voor Cuba, voorziet de SEZ ongeveer 1500 Cubaanse predikanten van Bijbels, boeken en lectuur. „Sommigen van hen werken op eenzame posten en zijn niet alleen blij met de boeken, maar ook met de persoonlijke aandacht die ze van ons krijgen. Onze steun is onmisbaar omdat in Cuba geen Bijbel te koop is en er al helemaal geen christelijke boekwinkels zijn.”

Een praktisch probleem is de huidige papierschaarste in Cuba, vooral een gevolg van het handelsboycot door de Verenigde Staten. Daarom moeten vrijwel alle boeken en lectuur buiten Cuba gedrukt worden en vervolgens geïmporteerd worden. Dit laatste is lastig. Alleen kleine hoeveelheden komen aan op de plaats van bestemming. Uitgever Clir in het nabijgelegen Costa Rica assisteert de SEZ door op verzoek lectuur naar predikanten te sturen.

Sticks

Naast de 1500 predikanten voorziet de SEZ, die in Cuba onder de naam Eben Ezer werkt, ook ongeveer 29.000 cursisten van materiaal en studiebegeleiding. Lectuur aanbieden via internet is in Cuba niet mogelijk, maar de SEZ deelt wel sticks uit met 3500 Spaanstalige werken.

In de loop der jaren verspreidde de SEZ in het Spaans vertaalde werken van onder anderen Luther, Calvijn, Ryle, Henry, Spurgeon en Lloyd Jones.