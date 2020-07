Senatoren VS: Minder hulp voor staat die kerken gesloten houdt

Tien Republikeinse senatoren hebben de Amerikaanse president Trump gevraagd om minder hulpgeld te geven aan staten die kerken gesloten houden.

Een strafkorting op de financiële steun die Washington geeft vanwege de coronacrisis lijkt het tiental senatoren een probaat middel om staten te dwingen de godsdienstvrijheid te respecteren. Gouverneurs die kerken verbieden samen te komen, schenden deze fundamentele vrijheid, aldus de politici in hun brief aan Trump.

Een vergaderverbod voor kerken is volgens de tien een ernstige vorm van discriminatie. „Ook een pandemie is geen reden om de grondwettelijke vrijheid van godsdienst terzijde te schuiven. Ons land heeft de kerkelijke samenkomsten nu meer dan ooit nodig.”

Een korting op de financiële steun zou volgens de briefschrijvers „een krachtig, ondubbelzinnig signaal zijn dat godsdienstvrijheid van groot belang is en geen enkele staat die zomaar terzijde kan schuiven”, zo schrijven de senatoren verder. Het Witte Huis heeft tot op heden nog niet gereageerd op de oproep.

Voor enkele kerken in Californië en in Nevada is het verbod op kerkdiensten aanleiding geweest om naar de rechter te stappen. In Californië is er nog geen uitspraak. De juridische procedures rond het verbod in de staat Nevada zijn afgerond. Vrijdag bepaalde het federale hooggerechtshof met vijf tegen vier stemmen het verbod op samenkomsten met meer dan vijftig personen te handhaven. Opperrechter Neil Gorsuch, die het minderheidsstandpunt verdedigde, zei: „Het lijkt erop dat je in Nevada beter kunt deelnemen aan de vermaaksindustrie dan aan kerkelijke activiteiten. Maar nergens ter wereld is er een grondwet die het paleis van Caesar bevoordeelt boven de het kruis van Golgotha. Zo’n verschil past niet bij een democratie.”

Onderzoek

Uit onderzoek van het bureau LifeWay Research blijkt dat inmiddels 71 procent van de kerken weer diensten houdt. In april van dit jaar was dat 10 procent. Kerken nemen wel extra veiligheidsmaatregelen, al blijkt het in de praktijk soms moeilijk die te handhaven. „Vooral in kerken met veel kinderen lukt dat niet altijd,” zegt onderzoeksleider Scott McConnell.

Vooral kerken in het middenwesten en het zuiden van de VS houden weer diensten. In stedelijke gebieden langs de beide Atlantische kusten is dat minder. Daarbij is het percentage evangelicale gemeenten dat samenkomt beduidend hoger dan dat van de mainline kerken.

Christelijke media in de VS melden met regelmaat nieuwe besmettingen als gevolg van kerkelijke activiteiten. Dinsdag werd bekend dat in de Warrior Creek Baptist Church in Strawberry (Alabama) veertig mensen besmet waren geraakt tijdens een opwekkingsbijeenkomst anderhalve week geleden.

Volgens het magazine Christianity Today heeft 5 procent van de evangelciale gemeenten besloten dit jaar niet meer in kerkdiensten samen te komen. Daaronder is de Summit Church, een megakerk met 12.000 leden in Durham (North Carolina). Voorganger is J. D. Greear, die tevens voorzitter is van de landelijke Conventie van Zuidelijke Baptisten. „In plaats van een samenkomst met 12.000 mensen in de Summit Church komen nu 15.000 mensen bijeen op 2400 verschillende plaatsen.”