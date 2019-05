Schotse synodeweek van start

De synodes van verschillende Schotse protestantse kerken zijn deze week in vergadering bijeen. Het is gebruikelijk dat in de tweede helft van mei in Schotland een synodeweek plaatsheeft.

De algemene vergadering van de Church of Scotland, de grootste protestantse kerk van Schotland, is zaterdag geopend in de hoofdstad Edinburgh. De Schotse premier Nicola Sturgeon woonde de eerste vergaderdag van de ”Kirk” bij.

De vergaderingen van de synodes van de Free Church of Scotland en de Free Church of Scotland (Continuing) beginnen maandagavond om zes uur, beide eveneens in Edinburgh.

De synode van de Free Presbyterian Church of Scotland wordt dinsdagavond in Inverness, een stad in de Schotse Hooglanden, geopend met een kerkdienst die om halfzeven begint.