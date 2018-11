Royal Mission wil opleidingscentrum in Veenendaal

Martin Koornstra van Royal Mission is hoopvol gestemd nu zijn organisatie een nieuw pand kan betrekken. „Er zijn vast enorme plannen voor ons weggelegd.”

De directeur van Royal Mission verhuisde enkele jaren geleden met zijn gezin vanuit Drachten, waar de wortels van de beweging liggen en waar ze een opleidingsschool heeft, naar Veenendaal. Royal Mission is bijna tien jaar actief als „vernieuwingsbeweging” in de breedte van de kerk van Nederland. „Van de Protestantse Kerk in Nederland in Noord-Friesland tot de genezingsdienst tijdens de Opwekkingsconferentie. En alles wat daartussen zit”, zo verwoordt het bestuur het. De beweging heeft zestien mensen in dienst en werkt met zo’n 250 vrijwilligers uit allerlei kerken.

U hebt het pand van het Grafisch Opleidingscentrum (GOC) in Veenendaal gekocht. Wat wilt u daarmee doen?

„Royal Mission biedt cursussen en trainingen aan voor leiders en studenten. De school staat nu in Drachten, waar 23 voltijdstudenten vier dagen per week worden getraind. Aan deeltijdcursussen en speciale avonden nemen zestig tot tachtig mensen deel. Wat we in Drachten doen, willen we in Veenendaal ook opzetten.”

In de media circuleert het bericht dat het GOC wordt omgedoopt tot ”Gods Opleidingscentrum”.

„Die naam was een woordspeling met een uiterst eerbiedige intentie. Iemand deed dat voorstel intern om ermee uit te drukken hoe dankbaar hij ervoor was dat we dit uit Gods hand hebben ontvangen. Omdat die naam zonder context oneerbiedig kan worden uitgelegd, kiezen we voor ”Royal Mission Opleidingscentrum”.”

Waarom kiest u voor Veenendaal?

„Veenendaal ligt centraal en er woont al een aantal leiders met wie we samenwerken. Het is de bedoeling dat het pand in Veenendaal de nieuwe hoofdlocatie wordt, al blijven de activiteiten in Drachten gewoon doorgaan. Als zo’n groot gebouw aan ons wordt toevertrouwd, zijn er vast enorme plannen voor ons weggelegd. God heeft op bijzondere wijze aan mij bekendgemaakt dat we een nieuw gebouw zouden kunnen betrekken. Dat beschrijf ik uitgebreider in een blog en filmpje op de website van Royal Mission.”

Hoe reageren de kerken in Veenendaal op uw initiatief?

„Zondag heb ik in mijn thuisgemeente Mozaïek0318 het initiatief bekendgemaakt. Daarop werd positief gereageerd. Uit andere kerken moeten de reacties nog volgen. Royal Mission heeft altijd goed met kerken samengewerkt.”

Welke boodschap brengen degenen die Royal Mission opleidt?

„Jezus zei dat het Koninkrijk van God dichtbij is. Daarom leren we de leiders: jíj mag een drager zijn van Gods Koninkrijk. Jíj kunt het verschil maken. Jouw woorden kunnen je door de Heilige Geest gegeven worden. De kerk wordt pas effectief als ze naar buiten gaat. Het is mooi als de kerk een lanceerplatform wordt, als het ware. Dat is onze hoop.”

U brengt louter goednieuwsberichten?

„Nee, wij zeggen niet alleen maar dat we de wereld verbeteren. Wij zien ook dat in Nederland het kerkbezoek afneemt. Dat maakt blijkbaar deel uit van Gods plan met mensen. Hij kan alles. Hij schiep het licht toen alles donker en doods was. Met eerbied gezegd: In deze situatie is Gods werk misschien wel op zijn best.”