Rouwbord Westernijtsjerk onthuld

In de kerk van Westernijtsjerk bij het Friese Marrum is op 27 juli een replica van het rouwbord van Titia van Burmania onthuld, bericht de stichting Alde Fryske Tsjerken.

Heraldiekkenner Jelle Terluin uit Beetsterzwaag beschilderde het bord. Kunstschilder Randolph Algera nam de belettering voor zijn rekening. Titia van Burmania woonde met haar man Binnert Heringa van Grovestins op de destijds naast de kerk gelegen Jeppemastate. Ze overleed in 1685 op 38-jarige leeftijd, waarna er een rouwbord in de kerk kwam te hangen. In 1798 gingen de meeste rouwborden verloren omdat er een verbod op de afbeeldingen van wapenschilden kwam.

Het originele ruitvormige rouwbord is in het bezit van het Fries Museum te Leeuwarden, maar is te kwetsbaar om te worden uitgeleend. De plaatselijke commissie van Alde Fryske Tsjerken heeft een kopie laten maken. Over Jeppemastate is een permanente tentoonstelling ingericht in de kerk.