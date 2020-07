Rond duizend leden Russisch-Duitse gemeente Euskirchen in quarantaine

De ongeveer duizend leden van een Russisch-Duitse baptistengemeente in het Duitse Euskirchen moeten in quarantaine nadat in een groot gezin in de gemeente corona is vastgesteld.

Daartoe heeft de gezondheidsafdeling van het district Euskirchen, net onder Bonn, besloten, zo berichtten Duitse media dinsdag.

Dertien van de veertien leden van het betreffende gezin werden afgelopen week positief getest op corona. Als eerste werd het virus bij de moeder vastgesteld. Zij wordt inmiddels in het ziekenhuis behandeld. Verder onderzoek toonde aan dat nagenoeg alle gezinsleden met het virus besmet zijn. Eén gezinslid vertoonde lichte symptomen, de andere geen.

Omdat de kinderen in de dagen ervoor de Menno-Simonsschool –die uitgaat van de Evangeliums-Christen-Brüdergemeinde– hadden bezocht en het gezin had deelgenomen aan de kerkdiensten, wil het district Euskirchen geen risico’s nemen, verklaarde woordvoerder Wolfgang Andres. Om die reden moeten alle leden van de grote gemeente in quarantaine en worden zij deze week getest. Kerkdiensten worden vooralsnog verboden. Ook de school en het bejaardenhuis van de gemeenschap gaan voorlopig dicht.

Districtsbestuurder Günter Rosenke benadrukte tegenover Duitse media dat de kerkelijke gemeente direct alle medewerking had verleend. „Meteen na het bekendworden van de (toen nog, red.) twaalf coronagevallen in één gezin heb ik de crisisstaf bij elkaar geroepen en ook de vertegenwoordigers van de gemeente uitgenodigd. We waren het er allemaal over eens dat er alles aan gedaan moest worden om verdere uitbreiding van het coronavirus te verhinderen.”

Frankfurt

Het is niet voor het eerst dat in Duitsland een kerkelijke gemeente geraakt wordt door het virus – al is nog niet duidelijk of er in de gemeente in Euskirchen meer mensen zijn besmet. Eind mei was dat het geval in de Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinde in Frankfurt. Zo’n 200 leden van deze Russisch-Duitse gemeente raakten besmet, onder wie voorganger Eugen Steiger (58). Steiger ligt nog altijd in het ziekenhuis, liet Filip Uijl van Stichting Friedensstimme woensdagochtend weten. „Zijn toestand is stabiel, maar hij ligt bijvoorbeeld nog steeds aan de beademing.” De gemeenteleden zouden wel allemaal weer hersteld zijn.

Ook de Freie Evangeliums-Christen-Gemeinde in Bremerhaven kreeg te maken met een uitbraak, evenals een rooms-katholieke parochie in Stralsund.

De gemeente in Euskirchen is een onafhankelijke baptistengemeente, weet Uijl, die voornamelijk bestaat uit migranten die na de val van het communisme vanuit de voormalige Sovjet-Unie naar Duitsland zijn gekomen. De gemeente, die geen eigen website heeft, telt veel grote gezinnen en draagt een „heel behoudend” karakter. „Een van onze medewerkers heeft de gemeente vorig jaar nog bezocht. Je merkt het aan uiterlijke zaken, zoals de kleding, maar ook de prediking is ernstig, gericht op de eeuwigheid. Met overigens een ruim Evangelie.”

De situatie in Euskirchen laat volgens Uijl opnieuw zien dat „voorzichtigheid” rond corona ook voor kerkelijke gemeenten geboden blijft.