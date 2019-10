Rome-Reformatieberaad biedt handreiking tot gesprek

Protestantse en rooms-katholieke christenen delen veel, aldus een brochure. „We delen de overtuiging dat we geraakt en gezonden zijn. En we delen het verlangen om goed te leven als mensen van geloof.”

De brochure ”Geraakt en gezonden. Uitnodiging tot gesprek over leven en geloof” is een initiatief van het Rome-Reformatieberaad van de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. De brochure is de vrucht van een gezamenlijke studiedag over de thema’s rechtvaardiging en heiliging, in juni dit jaar. De brochure wil een handreiking bieden bij het gesprek tussen protestanten en Rome. Het beraad werd in 2015 opgericht met het oog op de oecumenische herdenking van de Reformatie.