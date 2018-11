RK-Kerk Spanje geeft misbruik toe

De Rooms-Katholieke Kerk in Spanje heeft publiekelijk toegegeven dat priesters en andere geestelijken minderjarigen seksueel hebben misbruikt.

„De kerk erkent openlijk misstanden van verschillende aard en is vastbesloten deze uit te roeien”, aldus Ricardo Blázquez, voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie, maandag bij de opening van de 112e plenaire vergadering van bisschoppen in Madrid.

In oktober onthulde de krant El País dat misbruik door kerkmedewerkers in Spanje stelselmatig werd verdoezeld. In de afgelopen 30 jaar zijn er slechts 33 priesters veroordeeld wegens seksueel misbruik van tachtig minderjarigen. Spanje telt 18.000 priesters.

In februari 2019 spreekt de paus met de bisschoppen wereldwijd.