RK-Kerk Nederland zag inkomsten in 2017 dalen

De inkomsten van de rooms-katholieke parochies in Nederland zijn in 2017 met 3,1 procent gedaald.

In totaal bedroegen de inkomsten dat jaar 141 miljoen euro, 4,5 miljoen minder dan in 2016, blijkt uit het overzicht dat de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland vorige week op haar website publiceerde.

De inkomsten uit ”levend geld” bedroegen bijna 85 miljoen euro (2016: 87 miljoen). Ruim de helft hiervan, bijna 47 miljoen euro (2,2 procent minder dan in 2016) werd gerealiseerd door de geldwerving in het kader van Actie Kerkbalans.

De parochies hadden in 2017 een tekort van 12 miljoen euro.