„Relatie kerk met jongeren staat onder druk door coronacrisis”

Kerken hebben tijdens de coronacrisis moeite hebben om de relatie met jongeren te onderhouden. Dat blijkt uit een onlangs gehouden enquête van Jeugdwerk.info, een netwerk van jeugdwerkers.

Jeugdwerk.info roept kerken op om voor de start van het nieuwe jeugdwerk seizoen na te denken over het opbouwen of herstellen van de relaties met jongeren. De jeugdorganisatie ziet tijdens de lockdown twee reacties in het jeugdwerk. Enerzijds zetten zij vrijwilligers met een grote creativiteit en daadkracht nieuwe (online) werkvormen in. Anderzijds constaateert Jeugdwerk.info ook een „meer apathische houding” waarbij alles gestopt werd en ontmoetingen wegvielen. Dat heeft „zijn weerslag op de relatie en betrokkenheid van kerken op hun jeugd.”

Kerken investeren veel in protocollen om de diensten weer te kunnen organiseren. Een visie op hoe het jeugdwerk weer opgepakt kan worden ontbreekt daardoor, volgens de organisatie.

Verder maakte Jeugdwerk.info bekend afscheid te nemen van Wout Schonewille, initiatiefnemer van Jeugdwerkinfo. De komende maanden zal het bestuur nadenken over de invulling van het coördinatorschap, tot die tijd is Martin de Groot als voorzitter aanspreekpunt.