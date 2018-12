Recordopbrengst Happietaria Groningen

De Happietaria in Groningen, een door studenten gerund pop-uprestaurant, heeft in vier weken tijd 100.000 euro opgebracht. Het recordbedrag komt ten goede aan rampenpreventie in Zuidoost-Azië.

Het restaurant sloot donderdag zijn deuren, nadat het vier weken lang door studenten van met name christelijke studentenverenigingen draaiend was gehouden in een voormalig kantoorpand in Groningen-Zuid. Het bestuur maakte toen bekend dat het initiatief 100.199,70 euro heeft opgebracht. Niet eerder werd er in Groningen een ton ingezameld door een happietaria en ook in verhouding tot opbrengsten van andere happietaria’s is de opbrengst uitzonderlijk hoog. Het bedrag is bestemd voor een rampenpreventieproject van Tear in Zuidoost-Azië.

De eerste happietaria in Nederland opende zijn deuren in Rotterdam in 1993. Sindsdien is het initiatief van de grond gekomen in enkele tientallen studentensteden.