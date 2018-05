Rapport: Christen in opvangcentrum blijft bedreigd

In 2016 en 2017 zijn meer dan 500 gevallen geregistreerd van intolerantie en discriminatie jegens christenen in Europa. Een aanzienlijk deel van die meldingen komt uit opvangcentra voor vluchtelingen.

Dat blijkt uit een rapport dat het Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe, een Oostenrijkse instantie, dinsdag publiceerde.

Het document bevat onder meer een getuigenis van christelijke vluchtelingen in Oostenrijk die melding maakten van discriminatie door moslims. Islamitische vluchtelingen in dat land zouden hen hebben gedwongen deel te nemen aan de gebeds- en vastenrituelen. Daarnaast werden de christenen in vluchtelingencentra regelmatig mishandeld als zij uit de Bijbel lazen en kreeg een christen die onwel werd geen hulp omdat hij „onrein” zou zijn.

De non-gouvernementele organisatie vindt dat de druk op de godsdienstvrijheid van christenen in Europa toeneemt. Zij benadrukt echter dat de Europese situatie niet te vergelijken is met de vervolging die christenen elders in de wereld ervaren.

Naast vormen van geweld noemt het rapport ook verdrukking van christenen op juridische wijze. Als voorbeeld daarvan noemt de organisatie de rechtszaak tegen de Noord-Ierse bakker die weigerde een taart te maken met een wervende slagzin voor het homohuwelijk. Die zaak dient deze week bij de Britse hoge raad.

Meldingen die uitgebreidere aandacht krijgen, zijn onder meer de aanval op twee Poolse katholieke vrouwen op palmzondag 2017 in Brussel, de verstoring van een processie in de Franse stad Toulon door tieners die islamitische leuzen scandeerden en de uitzetting van een in Zweden gedoopte Iraanse asielzoeker.

In totaal er staan vijf gevallen uit Nederland in het rapport vermeld. Zo noemt het rapport de brandstichting bij de Emmaüskerk in Amersfoort op nieuwjaarsdag 2017.

De vrijspraak van de makers van een pornografische film in de Sint-Jozefkerk in Tilburg in augustus 2017 staat ook in het overzicht, evenals de afschaffing van het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan kerken door de overheid en het intrekken van de subsidie aan de christelijke organisatie Hart van Homo’s in 2016.