PThU gaat college geven in kerkgebouwen

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) gaat colleges geven in kerkgebouwen. Dat schreef dagblad Trouw woensdag. In beide vestigingen van de PThU, in Amsterdam en Groningen, zijn kerken gevonden waar studenten de komende tijd les kunnen krijgen van „een docent op de kansel.”

Begin juli liet de PThU weten op zoek te zijn naar kerken als collegelocatie, omdat de universiteit vanwege de coronamaatregelen nauwelijks gebruik kan maken van de eigen locaties. Op deze oproep hebben meerdere kerken gereageerd.